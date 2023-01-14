Без лицензии на жизнь

В Оренбургской области в передвижном зоопарке замерзают животные — их владелец просто уехал.

В декабре владелец передвижного зоопарка «БАРС» Владимир Айвазян уехал из Сорочинска, бросив в вагончиках под открытым небом пуму, трех леопардов, двух волков и пару енотов. Ухаживать за животными осталось несколько бывших сотрудников — юрлицо, на которое зарегистрирован «Барс», ликвидируют. Теперь судьба зверей зависит от неравнодушных местных жителей и силы уральских морозов. Сегодня в Сорочинске минус16 °С, накануне было минус 22.

Находился зоопарк на площадке у ТРЦ «Лиман» — землю сдавал в аренду муниципалитет. По словам главы Сорочинского городского округа Татьяны Мелентьевой, срок действия договора аренды истек — тогда владелец зоопарка и исчез.

Это была середина декабря. После жалобы Мелентьевой на «Барс» обратили внимание в Россельхознадзоре.

Выяснилось, что у зоопарка отсутствует лицензия на деятельность по содержанию и использованию животных для зрелищных мероприятий.

Фото: vestikamaza.ru

Информацию передали в прокуратуру, сейчас обсуждается вопрос о возбуждении дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)». Звери тем временем остаются в маленьких вагончиках на улице.

ЦИТАТА

Татьяна Мелентьева:

— Я выезжала на место, видела, в каких условиях содержатся животные. Мои полномочия в данном случае очень ограниченны, это частная собственность. У зверей есть хозяин. Изъять и самостоятельно распорядиться их судьбой мы не можем. И к большому сожалению, у нас в округе нет питомника, где мы бы разместили экзотических зверей, обеспечили им должный уход и питание. 9 января их в очередной раз посетили врачи Сорочинского управления ветеринарии. Животные, по словам специалистов, клинически здоровы, сыты, есть запас корма. […] После моего визита должны были подвезти 500 килограммов соломы, чтобы дополнительно утеплить клетки.

Согласно данным из информационной системы «Меркурий» (система для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов. — Ред.), в зоолунапарке проживали тигры, пумы, лев, орел, кролики, павлин, еноты, лисы, леопарды и енотовидная собака.

Сейчас в маленьких клетках находятся пума, два волка, пара енотов и три леопарда — двоих договорились передать в один российских из зоопарков. Еще один леопард и пума, вероятно, отправятся в зоопарки Новосибирска и Ставрополя.

Татьяна Мелентьева воздержалась от комментариев о судьбе остальных животных.

Объяснить корреспонденту «Новой», почему зоопарк без лицензии уже много месяцев находится в Сорочинске, она также не смогла.

Фото: vestikamaza.ru

Деятельность передвижного зоолунапарка критиковали задолго до его приезда в Оренбуржье. Еще в 2014-м в Магнитогорске зоозащитники отмечали истощенное состояние животных и признаки зоохозиса (повторяющееся ненормальное поведение зверей, содержащихся в неволе. — Ред.). В Уфе в 2016-м «Барс» проверяли после побега оттуда медведя. А жалобы посетителей на маленькие вольеры и антисанитарию повторялись в разных регионах РФ — от Татарстана до Пермского края.

Весь список претензий собран на Change.org. Там уже шесть лет существует петиция о запрете деятельности «Барса».

На данный момент ООО «ПКиО Зоолунапарк «Барс», владеющее зоопарком, находится в процессе ликвидации — еще два года назад его основатель, Владимир Айвазян, признавался, что хотел бы уйти на пенсию и продать зверинец.

Будущее некоторых животных в Сорочинске до сих пор не определено. Да и морозы могут поставить это будущее под вопрос.

Арина Васильчук

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