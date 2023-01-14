 

В США скончалась единственная дочь Элвиса Пресли

14.01.2023, 2:43, Разное
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В Америке умерла единственная дочь “короля рок-н-ролла” Элвиса Пресли. О смерти Лизы-Мари сообщила ее мать Присцилла Пресли, пишет VSE42.RU.

Накануне вечером певицу доставили в больницу после остановки сердца. Как сообщает RT, там ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако это не помогло.

“Царьград” напоминает, что ее отец, Элвис Пресли, скончался в возрасте 42 лет от сердечной недостаточности. Последние годы семью преследовали потери. Всего два года назад Лиза-Мари похоронила сына Бенджамина, парень покончил с собой.

Стоит отметить, что всего два дня назад певица появилась на премии “Золотой глобус”. Никто не мог предположить, что это ее последний выход.


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