 

Гинцбург в связи с появлением «кракена» предсказал ускорение эволюции коронавируса

14.01.2023, 2:20, Новости дня
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Появление субварианта штамма коронавируса «кракен» свидетельствует о том, что эволюция вируса пойдет гораздо быстрее, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сказал, что разнообразие коронавируса «будет еще больше». Он пояснил, что «кракен» стал результатом рекомбинации – два штамма коронавируса в клетке обменялись РНК. По его словам, это «то же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию». Как отметил Гинцбург, дети и «похожи на родителей», и «не очень, с новыми свойствами». Он ожидает, что свойства новых штаммов будут меняться быстро, из-за чего заболеваемость может вырасти, передает ТАСС.

Напомним, в РФ выявили первый случай «кракен». Субвариант омикрон-штамма не стал более тяжелым или более смертельным, но он ведет к непростому заболеванию с осложнениями и длительными проявлениями. Вводить ограничения не планируется, так как по имеющимся данным, «кракен» не вызывает тяжелого течения заболевания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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