Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.

По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».

В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».

В пятницу посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.

—