 

Тянется к Вальке! – Личное мнение

14.01.2023, 1:58, Разное
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Красивая и молодая версия невесты Тимати Валентина показала, как страстно любит небольшого рэппера на Мальдивах.

Чуть не съела, не удержавшись называет поцелуй Валентины Пятый канал.


Фото: Соцсети

И действительно, вот она — любовь!

Все завистники, считавшие роман Валентины и Тимати не совсем настоящим, повержены. Иванова из всех сил прижала Юнусова, демонстрируя, как им хорошо вместе.


Фото: Соцсети

На фотографии, которую можно назвать очень удачной, Валька врылась в песок и завалила горизонт, чтобы быть всего на пару сантиметров выше, и это ей удалось.

Что сказать, Валентина? Ты молодец. К тому же, отвлекла Тимурку даже от хобби. Он хотел с доской — по волнам, но не может отойти от тебя. Вон, как встаёт на цыпочки — тянется, любит.

После такого поцелуя все планы Решетовой вернуться обречены. Как и планы Шишковой тоже.

Валентина воплотила в себе лучшие качества предыдущих Тимати. От Решетовой взяла статность, а у Шишковой научилась, как подружиться с Симоной.

И всё — сколько там орали завистники, что пиар-роман закончился? Сразу видно, что Валентину с Тимуркой не разольёшь водой!

Рада за Валю. А от Тимурки жду свадьбу.

Поженятся ведь скоро, да?

Источник: Лена Миро


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