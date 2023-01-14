Тянется к Вальке! – Личное мнение
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Красивая и молодая версия невесты Тимати Валентина показала, как страстно любит небольшого рэппера на Мальдивах.
Чуть не съела, не удержавшись называет поцелуй Валентины Пятый канал.
Фото: Соцсети
И действительно, вот она — любовь!
Все завистники, считавшие роман Валентины и Тимати не совсем настоящим, повержены. Иванова из всех сил прижала Юнусова, демонстрируя, как им хорошо вместе.
Фото: Соцсети
На фотографии, которую можно назвать очень удачной, Валька врылась в песок и завалила горизонт, чтобы быть всего на пару сантиметров выше, и это ей удалось.
Что сказать, Валентина? Ты молодец. К тому же, отвлекла Тимурку даже от хобби. Он хотел с доской — по волнам, но не может отойти от тебя. Вон, как встаёт на цыпочки — тянется, любит.
После такого поцелуя все планы Решетовой вернуться обречены. Как и планы Шишковой тоже.
Валентина воплотила в себе лучшие качества предыдущих Тимати. От Решетовой взяла статность, а у Шишковой научилась, как подружиться с Симоной.
И всё — сколько там орали завистники, что пиар-роман закончился? Сразу видно, что Валентину с Тимуркой не разольёшь водой!
Рада за Валю. А от Тимурки жду свадьбу.
Поженятся ведь скоро, да?
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Источник: Лена Миро
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