Focus – падение акций Tesla может стать началом заката Илона Маска

В 2022 году акции компании Tesla подешевели на $240 млрд, пишет Focus Online. Как отмечает издание, владелец Tesla Илон Маск потерял ауру «неуязвимого»: теперь его стремительно догоняют конкуренты.



AP

За один год акции принадлежащей Илону Маску компании Tesla упали на 66%, что эквивалентно примерно $240 млрд, пишет Focus Online. Пострадала и личная репутация Маска: в частности, недавно бизнесмен подвергся жёсткой критике со стороны нобелевского лауреата Пола Кругмана.

Как отмечает издание, крушение Tesla можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, компания начинает проигрывать конкуренцию на китайском рынке, который является для неё одним из важнейших: главным соперником Tesla стал китайский производитель электромобилей и гибридов BYD. Немецкие конкуренты также оказывают давление. Во-вторых, Tesla потеряла инновационное лидерство.

Кроме того, негативное влияние на Tesla оказала покупка Маском Twitter. Этой сделкой Маск отдалил себя от Tesla и породил слухи о своём возможном уходе с поста руководителя. Как отмечает Focus Online, по сути, Маск уже не является главным в Tesla: в прошлом году он продал акции предприятия на сумму $40 миллиардов — и теперь его доля составляет лишь 14,84%.

В результате можно сказать, что начался закат Илона Маска, считает Focus Online. Предприниматель потерял ауру «неуязвимого»: его конкуренты были какое-то время загипнотизированы, но быстро приспособились.