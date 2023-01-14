TVE – в Испании вспышка респираторных заболеваний привела к коллапсу в больницах

В Испании резкий рост респираторных заболеваний привёл к коллапсу в больницах, передаёт TVE. Как отмечает канал, люди находятся в отделениях неотложной помощи часами и даже днями в ожидании больничной койки.

На ваших экранах кадры из отделений неотложной помощи в мадридских больницах La Paz и Gregorio Marañon. Схожую ситуацию мы наблюдаем в больнице Hospital del Mar в Барселоне, а также в клинической больнице Валенсии.

Пациенты ждут часами и даже днями в коридорах и в смотровых, пока их госпитализируют. Профсоюзы и медперсонал заявляют о том, что коллапс первичной медико-санитарной помощи отразился на больничных отделениях неотложной помощи, что мы только что наблюдали.

Сейчас непростое время. Наблюдается активизация респираторных вирусов. И происходит это на фоне продолжающегося старения населения.

Коридоры, превращённые в боксы неотложной помощи. Это то, что происходило этим утром в больнице La Paz. То же самое мы наблюдали и в других больницах Мадрида.

МАРИНА ПАРРАС, врач неотложной помощи больницы Hospital Infanta Sofía: В больнице Hospital Infanta Sofía пациенты находятся в отделениях неотложной помощи по три-четыре дня, прежде чем их переводят на другой этаж. Кресла стоят в коридорах.

Руководство больницы La Paz предлагает, среди прочего, переводить пациентов в пандемическую больницу Isabel Zendal. Профсоюзы жалуются на нехватку персонала. А в автономном сообществе «Мадрид» поясняют, что сейчас помощь оказывается на максимальном уровне.

ИСАБЕЛЬ ДИАС АЮСО, глава автономного сообщества «Мадрид»: Сообщество «Мадрид» превентивным образом наняло на этот зимний период дополнительно 1650 специалистов.

Не только в отделения неотложной помощи Мадрида поступает больше пациентов.

ХУАН ГОНСАЛЕС ДЕЛЬ КАСТИЙО, представитель Испанского общества врачей скорой помощи: По данным автономных сообществ, рост обращений составил 20—30 процентов.



Мы можем это наблюдать вот на этих кадрах из Hospital del Mar в Барселоне. Здесь профсоюзы также жалуются на нехватку персонала.

НЕРЕА ГАРСИА МОРАДО, медсестра Hospital del Mar: Некоторые находятся в отделении неотложной помощи уже несколько дней.

Схожая ситуация в Валенсийском сообществе. Там департамент здравоохранения использует возможности всех больниц.

ПАБЛО ГАРСИА, профсоюз SAE: Конкретно эта больница не справляется. Произошла вспышка. Мы не можем так продолжать.

В Арагоне те же самые проблемы. Правительство признаёт загруженность, хотя и настаивает на следующем.

ХАВИЕР МАРСО, представитель правительства Арагона: Это не идеальная ситуация для тех, кто надеется на койку в больнице. Однако люди получают надлежащую помощь.

Врачи и профсоюзы сходятся в одном: коллапс первичной медико-санитарной помощи приводит к растущему давлению на отделения неотложной помощи.

ДЕВУШКА: Мне в медицинских центрах говорили, что не могут принять больше людей.



ЖЕНЩИНА: Оказалось, что мест не было — и меня отправили сюда.

Но это не единственная причина. Своё влияние оказывает и текущее время года. В эти месяцы активнее всего распространяются респираторные вирусы. А третья причина связана со старением населения.

ХУАН ГОНСАЛЕС ДЕЛЬ КАСТИЙО: Обычно имеются сопутствующие заболевания, которые со временем обостряются.



Сотрудники отделений неотложной помощи говорят о необходимости снизить эту существенную нагрузку.

Дата публикации 12 января 2023 года.