“Вернуться на дорожку”: сбежавшая Пугачева призналась в пагубном пристрастии

После начала

февральских событий Алла Пугачева поддержала своего мужа и спешно покинула

территорию России. Обещав россиянам вернуться, в конце концов Примадонна

собрала вещи, выставила на продажу роскошный особняк и уехала с детьми в

Израиль. Не все соотечественники простили артистку за такой выбор.

Однако, давние

поклонники Аллы Борисовны прекрасно понимают, что послужило такому

принципиальному решению. Не только политические убеждения и верность мужу

заставили Пугачеву уехать. Все дело в железном характере звезды. Еще много лет

назад “женщина, которая поет” признавалась в пагубном пристрастии —

ей легче разорвать все связи, чем просто спокойно сесть и поговорить. Приняв решение,

она идет до конца.

“Я могла

что-то сокрушить на своем пути, вместо того чтобы обойти и спокойненько

вернуться на дорожку”, — так свой непростой характер описывает сама сбежавшая

из страны Алла Пугачева.

Конечно, по

словам самой жены иноагента с годами ей удается обуздать характер. Несмотря на

огненный знак зодиака, к 70 годам Пугачева старается вести себя иначе. И

хотя ей все еще приходится отвечать за последствия своих слов, умудренная Алла Пугачева

чувствует, что стала мягче.