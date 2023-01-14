“Вернуться на дорожку”: сбежавшая Пугачева призналась в пагубном пристрастии
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После начала
февральских событий Алла Пугачева поддержала своего мужа и спешно покинула
территорию России. Обещав россиянам вернуться, в конце концов Примадонна
собрала вещи, выставила на продажу роскошный особняк и уехала с детьми в
Израиль. Не все соотечественники простили артистку за такой выбор.
Однако, давние
поклонники Аллы Борисовны прекрасно понимают, что послужило такому
принципиальному решению. Не только политические убеждения и верность мужу
заставили Пугачеву уехать. Все дело в железном характере звезды. Еще много лет
назад “женщина, которая поет” признавалась в пагубном пристрастии —
ей легче разорвать все связи, чем просто спокойно сесть и поговорить. Приняв решение,
она идет до конца.
“Я могла
что-то сокрушить на своем пути, вместо того чтобы обойти и спокойненько
вернуться на дорожку”, — так свой непростой характер описывает сама сбежавшая
из страны Алла Пугачева.
Конечно, по
словам самой жены иноагента с годами ей удается обуздать характер. Несмотря на
огненный знак зодиака, к 70 годам Пугачева старается вести себя иначе. И
хотя ей все еще приходится отвечать за последствия своих слов, умудренная Алла Пугачева
чувствует, что стала мягче.
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