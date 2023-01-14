“Все”: Врачи обнаружили посиневшее и обездвиженное тело пораженного сепсисом Костомарова

45-летней звезде фигурного катания стало плохо в ночь с 9 на 10 января, после чего с кашлем и болями в области груди его экстренно увезли в Коммунарку, где он находится до сих пор. О состоянии Романа Костомарова поступали разные новости, а за его выздоровление молилась вся страна.

Все надеялись, что прославленный спортсмен выкарабкается, но ему, по данным анонимных источников, становится только хуже. Так что, россиянам стоит продолжать просить Всевышнего сохранить жизнь звезде. У фигуриста довольно сложная ситуация – левосторонняя пневмония с гриппом, а организм поражен сепсисом и интоксикацией.

Ежедневно врачи, зайдя в реанимационную палату, находили Романа Костомарова в коме, а на днях, если верить источнику, близкому к ситуации, обнаружили не только обездвиженное, но и посиневшее тело спортсмена – в большей степени такой окраски стали ноги. А произошло это якобы как раз на фоне сепсиса.

Вместе с тем, говорит источник, за лечением звезды фигурного катания следит министр здравоохранения, а медики прикладывают усилия, чтобы помочь и, так сказать, вытащить бывшего партнера Татьяны Навки.

“Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы”, – раскрыл детали состояния Романа Костомарова журналистам источник.