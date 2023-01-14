Мнение: Трагическая история
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
(нашел в ФБ)
“Бесплодный мужик из Германии заплатил соседу, чтобы он оплодотворил его жену, но что-то пошло не так…
Дело произошло в Штутгарте, Деметриус и его жена Траута очень хотели детей, но зачать их никак не получалось, тогда прибегли к крайним мерам — наняли соседа Франка Мауса и заплатили ему 2500 евро. У соседа уже была жена и двое детей, так что дело казалось беспроигрышным.
Попробовать зачать ребёнка пришлось целых 72 раза, но всё равно ничего не получилось. Франк Маус пошел к врачу и выяснилось… что он тоже бесплоден, а его дети — от другого мужика”.
Вот это драма!
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет