Мнение: Трагическая история

(нашел в ФБ)

“Бесплодный мужик из Германии заплатил соседу, чтобы он оплодотворил его жену, но что-то пошло не так…

Дело произошло в Штутгарте, Деметриус и его жена Траута очень хотели детей, но зачать их никак не получалось, тогда прибегли к крайним мерам — наняли соседа Франка Мауса и заплатили ему 2500 евро. У соседа уже была жена и двое детей, так что дело казалось беспроигрышным.

Попробовать зачать ребёнка пришлось целых 72 раза, но всё равно ничего не получилось. Франк Маус пошел к врачу и выяснилось… что он тоже бесплоден, а его дети — от другого мужика”.

Вот это драма!