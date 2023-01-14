 

Мнение: Трагическая история

14.01.2023, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

(нашел в ФБ)

“Бесплодный мужик из Германии заплатил соседу, чтобы он оплодотворил его жену, но что-то пошло не так…
Дело произошло в Штутгарте, Деметриус и его жена Траута очень хотели детей, но зачать их никак не получалось, тогда прибегли к крайним мерам — наняли соседа Франка Мауса и заплатили ему 2500 евро. У соседа уже была жена и двое детей, так что дело казалось беспроигрышным.
Попробовать зачать ребёнка пришлось целых 72 раза, но всё равно ничего не получилось. Франк Маус пошел к врачу и выяснилось… что он тоже бесплоден, а его дети — от другого мужика”.

Вот это драма!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.22 / Между частной армией и меценатским проектом: военные эксперты о сути ЧВК “Вагнер”

04.08.22 / Знак приверженности НАТО — сенат США одобрил принятие Швеции и Финляндии в альянс

25.05.21 / Как сшить прочную и красивую сумку-шопер очень простым способом. Она идеальна для покупок, пляжа или прогулки

27.03.21 / В Госдуме призвали ограничить представительство женщин в парламенте 20 процентами

10.08.22 / Мнение: Джуд, где ты сейчас…

02.07.22 / Максим Кац возглавит правительство Москвы в изгнании

28.06.22 / Вздутая Бабкина перекроила лицо ради молодого любовника: Нелепо

13.01.21 / «Территория Казахстана уникально удобна для США, чтобы воздействовать на двух главных геополитических противников, Китай и Россию»

23.04.22 / В эфире «Первого канала» показали полнометражный фильм с рекламой «Азино два топора»

29.06.20 / Домашние роды с отчетом в Instagram: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика