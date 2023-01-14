 

Представитель генсека ООН Дюжаррик подчеркнул, что организация не участвует в работе по проектам украинских резолюций

14.01.2023, 0:55, Новости дня
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ООН не принимает участия в разработке проектов украинских резолюций о «мирном плане» и «спецтрибунале» против России, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях», – сообщил Дюжаррик. При этом он отметил, что не может «говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН». Дюжаррик заявил, что в работу над проектами резолюций вовлечены отдельные страны – члены ООН, передает ТАСС.

Заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявила, что рано или поздно конфликт в Украине завершится. По ее словам, генсек Антониу Гутерриш «готов помогать сторонам завершить этот бессмысленный, неоправданный конфликт на основе Устава ООН и международного права».

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, а позднее в 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России.

Киев выразил желание провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН. По замыслу Украины, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда. В ООН ответили, что не занимается организацией саммитов мира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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