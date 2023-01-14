 

Байден и Кисида заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине

14.01.2023, 0:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды Вашингтон и Токио решили заявить о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине.

США и Япония «однозначно заявили», что «любое применение» Россией ядерного оружия в Украине станет враждебным актом против человечества. В совместном заявлении говорится, что подобный шаг не будет иметь оправдания. Кроме того, Байден и Кисида заверили, что продолжат поддерживать Киев и вводить санкции против Москвы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Также в заявлении сказано, что США и Япония добиваются денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они призывают Китай предоставлять для мировой системы здравоохранения транспарентную и адекватную информацию о коронавирусе. Кисида, находящийся с визитом в США, заявил, что Япония, Соединенные Штаты и Европа должны быть «едины, выстраивая отношения с Китаем».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собирается размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру». Он заявил, что ядерное оружие – «это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.21 / ГСЧС предупредила о заморозках в Украине 6–8 сентября

02.08.22 / Политолог: Военными маневрами У Тайваня КНР послала несколько сигналов Вашингтону

10.01.21 / В РФ за сутки выявили 23 тыс. 309 случаев коронавируса

23.04.21 / Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам

12.11.20 / УП – больной коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной

13.11.20 / Помпео первым из госсекретарей США собрался посетить оккупированные Голаны

20.11.21 / В Аризоне начат выпуск новейших чипов Intel Meteor Lake

09.08.20 / Представительство президента в Крыму опубликовало перечень оснований для пересечения админграницы

08.02.21 / В РФ предложили сертифицировать нянь

29.05.21 / В Киеве начал работу центр вакцинации от COVID-19. Из 8 тыс. зарегистрированных согласились привиться 560 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика