Захарову не удивило решение Украины выйти из конвенции о лечении психических расстройств

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее не удивило решение Украины выйти из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств.

«Не удивлена. Такое не лечится», – сообщила она в Telegram.

Напомним, Верховная рада проголосовала за выход Украины из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Конвенция была подписана в 1997 году.

—