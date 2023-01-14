Захарову не удивило решение Украины выйти из конвенции о лечении психических расстройств
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее не удивило решение Украины выйти из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств.
«Не удивлена. Такое не лечится», – сообщила она в Telegram.
Напомним, Верховная рада проголосовала за выход Украины из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Конвенция была подписана в 1997 году.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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