 

Байден и Кисида заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине

14.01.2023, 0:55, Новости дня
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В совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды Вашингтон и Токио решили заявить о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине.

США и Япония «однозначно заявили», что «любое применение» Россией ядерного оружия в Украине станет враждебным актом против человечества. В совместном заявлении говорится, что подобный шаг не будет иметь оправдания. Кроме того, Байден и Кисида заверили, что продолжат поддерживать Киев и вводить санкции против Москвы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Также в заявлении сказано, что США и Япония добиваются денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они призывают Китай предоставлять для мировой системы здравоохранения транспарентную и адекватную информацию о коронавирусе. Кисида, находящийся с визитом в США, заявил, что Япония, Соединенные Штаты и Европа должны быть «едины, выстраивая отношения с Китаем».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собирается размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру». Он заявил, что ядерное оружие – «это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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