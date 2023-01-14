Lip Gloss Nails, или «Маникюр с блеском для губ»: особенности и техника самого свежего тренда 2023 года

Изысканная новинка нейл индустрии обещает понравиться всем мастерам маникюра и их клиенткам по всему миру. Речь идет о минималистичном блестящем маникюре, который выглядит очень элегантно. Этот дизайн уже назвали «Блеском для губ», а подойдет он буквально для любого случая.

Создание этого маникюра вовсе не предполагает нанесение блеска для губ на ногти, что наверняка привело бы к липкости и было бы как минимум странно. Скорее, этот маникюр выглядит как блеск для губ, застывший на ваших ногтях. Такой дизайн подойдет для длинных и коротких, квадратных и овальных, острых и миндалевидных ногтей.

Нужна ли помощь специалиста

Этот маникюр можно сделать даже дома, не обращаясь к мастеру маникюра. Хотя классические блески для губ, которые вдохновили этот нейл-арт, являются сдержанными в цветовой гамме, новомодный маникюр допускает более яркие цвета лака. При этом следует учитывать все же некоторые особенности создания маникюра.

Отличительные особенности

По большому счету, маникюр «Блеск для губ» – это нечто среднее между акварельным и глазурованным маникюром. Лак должен быть полупрозрачным и не перекрывать цвет ногтя полностью. Именно это и делает отсылку к блеску для губ и создает отличие от плотной жидкой помады.

Таким образом, вы получаете невесомое полупрозрачное покрытие. Розовый блеск для губ – это изначальная идея, которая вдохновила создателей на этот вариант дизайна ногтей. Но, если этот оттенок вам не подходит, вы можете использовать персиковые, нюдовые, голубые и фиолетовые цвета.

Такой маникюр можно носить каждый день, ведь он не слишком бросается в глаза и не притягивает на себя лишнее внимание. Мастера маникюра, однако, отмечают, что такой маникюр смотрится гораздо интереснее привычных минималистичных дизайнов.

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Как создать на ногтях эффект блеска для губ

Если вы хотите соответствовать модным тенденциям 2023 года в сфере нейл-индустрии, можете не посещать салон красоты, а сделать маникюр дома. Для этого вам понадобится гель-лак и УФ-лампа.

Первоначально необходимо очистить ногти, снять старое покрытие, обезжирить и хорошо их просушить. Обязательно позаботьтесь о кутикуле. Ее следует сделать более аккуратной, увлажнить или удалить. На следующем этапе необходимо придать ногтям желаемую длину и форму. Затем наносится базовый слой, который следует высушить под ультрафиолетовой лампой. Затем выберите цветной лак и нанесите его в два слоя, закрепляя каждый из них в лампе.

Вы можете выбрать классический вариант маникюра или подобрать более смелые и глубокие оттенки, например бордовый, синий и даже черный. Более сдержанными вариантами будут молочные и розовые оттенки, которые максимально близки к вашему тону кожи и подчеркивают естественную красоту ногтей и рук.

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Последним этапом создания маникюра будет воссоздание эффекта блеска для губ. Следует нанести верхнее покрытие. Для этого следует использовать густой и блестящий глянцевый лак. Если вы хотите усилить эффект блеска, можно нанести блестящую пудру, подобную той, что используется для создания эффекта хромированных ногтей. Используйте кисть для того, чтобы распределить гель максимально точно. На заключительном этапе ногти подсушиваются в лампе.

Трендовые цвета

Маникюр «Блеск для губ» должен выглядеть не только ультраглянцевым, но и модным. Для первого эксперимента лучше всего выбрать цвет, максимально близкий цветовой гамме вашего гардероба. Это во многом объясняется тем, что в последнее время все более модной становится естественность. Но, если вы любите яркие цвета, можете выбрать более глубокие и насыщенные, а также темные оттенки. Максимально модными, например, являются землистые тона. А для тех, кто привык к более сдержанным цветам, подойдут молочно-белые ногти.