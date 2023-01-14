Мэр Лондона подсчитывает убытки от брексита

Мэр Лондона Садик Хан считает, что последствия брексита наносят «огромный ущерб» британской столице, и особенно это касается финансового сектора. По мнению Хана, правительство игнорирует более масштабные негативные последствия, которые принёс для всей Великобритании её выход из Евросоюза. Такие постулаты содержатся в заявлении, с которым мэр выступает на заседании в четверг, пишет Bloomberg.



AP

Мэр Лондона Садик Хан предупреждает об огромном ущербе, который брексит наносит городу, и обвиняет британское правительство в амнезии после расставания с Евросоюзом. Лондонский Сити, который раньше считался одним из мировых финансовых центров, по его словам, сильно пострадал в результате брексита. Хан также винит правительство в игнорировании более широких негативных последствий для всей Великобритании, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению офиса мэра, в программной речи Хана, подготовленной к его выступлению перед городскими властями в четверг, говорится о том, что неправильно притворяться, будто бы выход из Европейского союза не причиняет Великобритании вреда. «Реальность такова, что лондонский Сити сильно пострадал из-за брексита от потери торговли и талантов в пользу наших конкурентов», — считает Хан. По его мнению, Лондон просто не может позволить себе так отставать от своих международных конкурентов.

Проведённые накануне опросы общественного мнения также говорят о том, что многие из тех британцев, кто проголосовал на референдуме 2016 года за брексит, теперь сомневаются в правильности своего решения. Как показал опрос YouGov, проведённый на прошлой неделе, около четверти тех избирателей, которые сожалеют о своём решении поддержать брексит, объясняют это ощущением того, что после этого ситуация в целом ухудшилась.

А предыдущий ноябрьский опрос YouGov показал, что доля тех, кто считает, что Великобритания ошиблась, покинув Евросоюз, выросла на 56%, в то время как 32% придерживаются противоположного мнения. Во времена референдума Хан проводил кампанию за то, чтобы остаться в составе ЕС, и давно предупреждал о негативных последствиях брексита, напоминает Bloomberg.

По мнению мэра Лондона, просто невозможно молчать об огромном ущербе, который наносит стране брексит, согласно проекту его речи, представленному его офисом. «Кажется, у министров развилась избирательная амнезия, когда речь идëт об одной из основных причин наших проблем. Брексит нельзя вычеркнуть из истории или отбросить его последствия», — считает Хан.

По его словам, выход из состава ЕС привёл к сокращению ВВП Великобритании на 5,5%, при этом объём инвестиций упал на 11%, а торговля товарами и услугами на 7%. Как предупреждает мэр, из-за последствий брексита британцы теперь вынуждены платить дополнительно £6 миллиардов ($7,3 млрд) за еду, что эквивалентно £210, добавленным к среднему счету в супермаркете за двухлетний период.

Слова Хана также можно рассматривать как завуалированную критику лидера лейбористов Кейра Стармера, который отклонил призывы воссоединиться с единым рынком ЕС, отмечается в статье. При этом он пообещал принять закон о «возвращении контроля», чтобы передать больше полномочий местным сообществам.