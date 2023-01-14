С далекого тропического берега

Сериал с амбициозным названием «Русские» вышел на платформе PREMIER. Кажется, он попал к нам прямиком из эпохи холодной войны.

Это экранизация шпионского романа «Женщина, которая умеет хранить тайны» полковника службы внешней разведки РФ Елены Вавиловой и Андрея Бронникова. Стало быть, шпионский триллер. Режиссеры — Денис Нейманд («Жесть», «Трасса смерти», «Первый отдел — 2») и Виктор Шкуратов («Улицы разбитых фонарей», «Наш спецназ»).

Начало 2000-х. В уютном домике в пригороде Вашингтона живет среднестатистическая американская семья — Кэтрин и Жорж Готье вместе с двумя сыновьями. Кэтрин работает в фотостудии, Жорж — преподаватель Джорджтаунского университета. На самом деле они агенты Службы внешней разведки Российской Федерации Вера и Антон. Собирают в США данные о секретном плане «Зона влияния», призванном осуществлять контроль над экономикой и ресурсами РФ и разрушать ее. И когда Кэт говорит особенным голосом, что ей нужно в студию, значит, она идет передавать сверхценную информацию в Москву.

Параллельно на их родине происходят загадочные убийства. Выясняется, что в российской разведке обнаружен крот, а значит, жизнь наших агентов висит на волоске. Ведь в ФБР уже знают о засланных Россией казачках и тщательно их ищут. В какой-то момент Жоржа/Антона даже арестуют. Но бесстрашная и находчивая Кэтрин/Вера его спасет. Смогут ли Готье избежать разоблачения?

Их позывные — «Фея» и «Философ». Они легко входят в доверие высокопоставленных особ, водят за нос фэбээровцев, потому что — в отличие от фэбээровцев — «высочайшего уровня интеллектуалы». И еще очень любят родину.

И своих детей. А американской пропаганде, врущей по телевизору, что в РФ нет демократии, не верят. Секретные переговоры муж с женой осмотрительно ведут на утренней пробежке. Совсем немного задыхаясь от бега, потому что интеллектуалы — спортивные очень: «Мы ходим по краю… Мы всегда ходим по краю… Я работаю безопасно, быстро и жестко».

В Москве их отдел возглавляет мудрый и сдержанный полковник Морозов (Александр Самойленко). Рядом с ним соратники: внимательный майор Михаил — «гений наблюдения», Ефим Маркин, который «особенно хорошо прикрывается хорошенькими женщинами», но «чем ему родина прикажет — тем и прикроется». Есть и не очень симпатичные начальники, но они из других отделов.

Американцы совсем человеческий облик потеряли. Звероподобный ящер из ФБР (Илья Шакунов) жестко допрашивает Готье/Антона, подозревая его в терроризме, угрожая Гуантанамо. Еще он любит садо-мазо с ремнями с чернокожей коллегой Глорией Паттерсон, которая любит кока-колу и конкурировать по службе со своим любовником.

Наших разведчиков интересует некий Стивен Бигелоу, который занимается нефтяными рынками в зоне боевых действий. Он возглавляет ведомство в компании, работающей на Пентагон. А в свободное от этих важных занятий время в своем подвале пытается словить оргазм от пыток и хруста костей наших разведчиц. Поэтому на него есть компромат. Есть еще клоун-киллер, который в свободное от основной работы время развлекает детей. Здесь вообще американцы — один лучше другого. Стоит ли удивляться, что они вот-вот начнут войну. Ведь Буш не забыл унижения 11 сентября.

Кадр из сериала «Русские»

Почему-то наши чекисты обсуждают с женами и подругами свои рабочие проблемы,

в том числе информацию про крота. А ведь враг не дремлет. И не только далеко в США, но и здесь, внутри страны. И вот уже пара доверчивых граждан, навостривших лыжи на запад, сидят на лавочке в парке с простреленными лбами. Кстати, убитая Варвара Поливанова — журналистка, работающая — ох, дурочка! — на оппозиционное СМИ. Ей доходчиво объясняют, что газету спонсируют американцы и это никакое не независимое СМИ. Совершенно прозрачно оппозиционное издание и собственное мнение его журналистов уравниваются с изменой родине. Стоит ли удивляться, что Варя ведет переговоры с третьим секретарем посольства США? И значит, ее песенка спета.

Суетливые фэбээровцы тоже разбалтывают госсекреты за бокалом с ненадежными друзьями и запарывают операции. Немудрено, что умница и красавица Вера/Глория/Фея обходит их на повороте и успевает похитить главную улику из дома только что погибшего организатора наркосети.

В отличие от на все готовых фэбээровцев и американских шпионов, наши разведчики — законники и патриоты. И конечно, в высшей степени профессионалы.

Главную разведчицу играет Екатерина Молоховская, которая снимается много и незаметно, но наконец-то дождалась звездной роли. Ее Кэтрин Кин в огне не горит и в воде не тонет. Обводит врага вокруг пальца, разоблачает тайны, провоцирует, очаровывает, заботится о детях и муже.

Кадр из сериала «Русские»

Не исключаю, что что-то из этого было на самом деле. Что события, описанные плохим языком с бесконечными повторами в книжке Вавиловой и Бронникова, — не совсем плод фантазии.

Но на экране получился плоский картонный комикс с марионетками

в духе патриотической поэзии Фролова-Крымского:

С далекого тропического берега, Нанюхавшись отборнейшей фигни, Международный Бармалей — Америка Нас просто умоляет: долбани!

По сравнению c «Русскими» раскритикованный в свое время за чрезмерный идеологический пафос сериал «ТАСС уполномочен заявить» — крепкий шпионский экшен. Все же в его основе был текст Юлиана Семенова.

Сериал «Русские» после показов на платформе выйдет на НТВ. Ну, для этого канала — в самый раз.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»

Лариса Малюкова ведет телеграмм-канал про кино и не только. Подписывайтесь!

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