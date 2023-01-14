Мнение: Прощание президента…
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В Уфе простились с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым.
Прилетел даже президент России Владимир Путин.
С 3:30.
Путин тоже простился в Рахимовым. В одиночестве.
От гроба убрали даже почетный караул.
Чтобы никто не отвлекал президента России от прощания с экс-президентом Башкортостана?
Или потому что время сейчас суровое и тревожное, а у России и Путина – много врагов? Из соображений безопасности? Мало ли что могло вбрести в головы парней с карабинами?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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