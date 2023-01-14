Мнение: Прощание президента…

В Уфе простились с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым.

Прилетел даже президент России Владимир Путин.

С 3:30.

Путин тоже простился в Рахимовым. В одиночестве.

От гроба убрали даже почетный караул.

Чтобы никто не отвлекал президента России от прощания с экс-президентом Башкортостана?

Или потому что время сейчас суровое и тревожное, а у России и Путина – много врагов? Из соображений безопасности? Мало ли что могло вбрести в головы парней с карабинами?

Фотографии отсюда и отсюда

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