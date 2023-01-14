Взрывы прогремели в Днепропетровске – попали в многоэтажку

Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.

В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».

Сообщается, что российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажного дома: по меньшей мере 5 погибших, 39 раненых, в том числе 7 детей, младшей из которых 3 года.

Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.

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