Взрывы прогремели в Днепропетровске – попали в многоэтажку
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Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Сообщается, что российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажного дома: по меньшей мере 5 погибших, 39 раненых, в том числе 7 детей, младшей из которых 3 года.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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