Скандалы: Дочь Меладзе заинтересовал молочный бренд с Украины

Софья Меладзе с подругой из Киева открыла в Москве компанию «Азмуу»

Журналисты нашли ранее неизвестную связь семьи певца Валерия Меладзе с Украиной. Его дочь Софья в марте прошлого года основала в Москве компанию «Азмуу», которая готовится выйти на рынок молочной продукции. Её компаньоном стала киевская подруга Елизавета Зноба, владеющая товарным знаком «Азмуу» на Украине: там продукция под этим брендом продаётся уже несколько лет. Впрочем, к концу года Софья Меладзе покинула компанию, передав свою долю малоизвестному строителю.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в марте 2022 года Софья Меладзе стала соучредителем московского ООО «Азмуу». Тогда она владела 80-процентной долей компании. Прошлым летом фирма зарегистрировала в Роспатенте одноимённый бренд по ряду категорий пищевых продуктов.

Бренд с тем же названием и аналогичным начертанием с 2020 года и до начала специальной военной операции использовала в Киевской области компания «ЛВК-Мілк». Организация занималась продажей йогуртов, кефиров, сметаны, ряженки и гранолы. По сведениям украинской базы Nomis , «ЛВК-Мiлк» участвовала в украинских госзакупках.

Совладельцем «ЛВК-Мілк» и московской «Азмуу» является один и тот же человек – выпускница украинского « МГИМО » Елизавета Зноба. Она же владеет товарным знаком «Азмуу» на Украине. Судя по информации на страницах Знобы в соцсетях, в последнее время девушка (она ровесница Софьи Меладзе) живёт в основном в Европе – в Австрии, Франции, Дании.

В ноябре 2022 года Софья неожиданно вышла из российской «Азмуу». Её доля в компании перешла предпринимателю Николаю Ярхину. Возможно, он лишь номинальный владелец, который «прикрывает» дочь Валерия Меладзе. Ярхину 70 лет, и ранее его относительно скромные деловые интересы ограничивались строительством: был директором двух фирм-пустышек в Москве, миноритарием строительной компании в Сергиевом Посаде. Кроме того, бизнесмен увлекается игрой в бильярд.

Впрочем, у 23-летней Софьи Меладзе пока остаётся как минимум один бизнес-проект в Москве.

Сообщалось , что проект ресторана Omela. Family Rooms (оформлен на юридическое лицо «Кафе Набоков») сёстры Софья и Инга Меладзе готовили год и планировали открыть заведение до конца 2022 года, однако запуск так и не состоялся. В связи с последним скандалом, в который попал Валерий Меладзе, для сестёр вырос риск потери инвестиций.

Напомним, основным связующим звеном между Валерием Меладзе и Украиной является его старший брат Константин Меладзе. Он композитор, продюсер группы «ВИА Гра», имеет гражданство Украины ( официально – Констянтин) и звание заслуженного деятеля искусств Украины, женат на певице Вере Брежневой.

В конце декабря 2022 года братья вместе выступили в Берлине, впервые с начала спецоперации появившись на одной сцене. А спустя несколько дней Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае озвучил речовку украинских националистов. Сейчас российские парламентарии требуют (в различных вариантах) наказать певца. Очевидно, что в концертном зале «Барвиха», где Меладзе планировал дать выступление в марте 2023 года, он вряд ли выступит.

Тарас Подрез