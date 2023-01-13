 

В автокатастрофе в Карелии погибла чемпионка России

13.01.2023, 23:52, Разное
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В Карелии 12 января произошло ДТП. Инцидент случился днем на 163-м км автодороги Сортавала в Лахденпохском районе. Как сообщает “Радио 1”, в аварии погибли водитель и пассажир. Еще двое человек госпитализированы.

Позже стало известно, что погибшей оказалась чемпионка России по по хайдайвингу Лейла Салямова. Как отмечает “Царьград”, девушке было всего 23 года.

Салямова стала чемпионкой России по хайдайвингу в 2021 года, была членом национальной команды. Об этом сообщает ОСН.


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