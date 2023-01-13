 

Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник 14 января

13.01.2023, 23:52, Разное
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ИСТОРИЯ

День Обрезания Господня считается одним из самых важных православных праздников. 14 января Дева Мария и Иосиф Обручник внесли новорожденного Иисуса в храм. Согласно нормам Ветхого завета, обрезание было обязательной процедурой на восьмой день от рождения мальчика.

Данная традиция связана с избавлением ребенка от первородного греха и укрепления его связи с Богом. Православные христиане хранят память о великом празднике, однако вместо обрезания проводят таинство Крещения.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В день Обрезания Господня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и просящим. В православный праздник запрещено ругаться, ссориться, сплетничать и сквернословить. Охотиться тоже не принято. 14 января нельзя не просто выражаться, но и думать плохо о близких, считается, что дурные мысли и слова могут воплотиться в реальность.

Не принято этот день проводить только в женской компании. Не стоит делать дома уборку и выбрасывать мусор. Также не следует просить и давать в долг деньги.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Издревле 14 января люди старались очистить свои души от негатива. Было принято в день Обрезания Господня собираться близкими и просить друг у друга прощения, делиться гостинцами и говорить добрые слова. Важно было помочь нуждающимся. В ночь на праздник христиане по традиции шли в храм на бдение.

14 января, как отмечает Пятый канал, можно было определить, каким будет предстоящий год. Сияющее весь день солнце сулило благополучие. На Руси верили, что рожденные в праздник Обрезания Господня должны были прожить счастливую жизнь.


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