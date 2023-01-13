Мнение: Про военную промышленность

“…о переводе российской промышленности на военные рельсы и речи нет. Это, собственно, – учитывая влияние олигархата, – и невозможно”.

Стрелков дал ссылку на пространный текст из ЖЖ какого-то очередного бешеного идиота, удрученного тем, что Россия как-то все еще мало убивает людей; а там – вот такая фраза. Я в очередной раз посмеялся этому бытовому людоедству, которое все еще пытается само себя обманывать (и вполне успешно это делает!).

Во-первых, в РФ, как уже давно ежу должно быть понятно, нет никакого олигархата. Возможно, кстати, что в этом и состоит одна из главных бед России – в ней олигархия так и не возникла. А если и были какие-то “олигархи на час” – то на большее их не хватило: их или быстро убили, или разорили, или “нагнули”, или посадили.

В России нет “олигархата”, как, собственно, нет и никакой “элиты”. На ее месте – один сплошной карго-культ: есть люди, выдающие себя за “магнатов” и “миллиардеров”, но на деле абсолютно несвободные в своих действиях и лишь номинально управляющие “своей” собственностью. Цену всем российским “олигархам” очень красноречиво показало как раз “время СВО”, когда всякие авены, тиньковы и фридманы внезапно появились на публике голенькими, без денег, яхт и прислуги, но с зарёванными от ужасной обиды лицами.

В РФ, в точном соответствии с пророческой песней Наутилуса, “первые на последних похожи”, а правят всем серые чиновники, полностью взаимозаменяемые и с почти одинаковыми толстыми рожами. Поэтому говорить о каком-то “противодействии олигархата” смешно.

“Перевод промышленности на военные рельсы” в России невозможен совсем по другой причине – нечего переводить: нет ни технологий, ни оборудования, ни, что самое главное, мозгов. Можно согнать миллион человек с лопатами и заставить всех копать огромный котлован 14 ч часов в сутки “за так”, расставив вокруг вышки с автоматчиками и пулеметчиками. Копать будут – но едва ли в результате удастся получить какое-то высокоточное оружие последнего или даже предпоследнего поколения. Будет в лучшем случае глубокая яма – и больше ничего.

Интересно, впрочем, что для большинства населения именно ЭТО – всем кайло в руки и копать за трудодни – и ассоциируется “с военной промышленностью”, так что население, безусловно, встретит такое “военное положение” с энтузиазмом. Ну что ж, по вере им всем и воздастся.