 

Замглавы МИД Вершинин обсудил с представителем ООН задачи по разблокированию российского экспорта

13.01.2023, 23:31, Новости дня
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Замглавы МИД Сергей Вершинин в телефонном разговоре обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен темы, связанные с выполнением меморандума между Россией и ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что продолжилось обсуждение вопросов, связанных с выполнением Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки, передает ТАСС.

Особое внимание уделялось задачам обеспечения реального снятия с отечественной агропродукции антироссийских санкций, восстановления банковских расчетов, нормализации транспортной логистики и страхования грузоперевозок.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В Кремле заявляли, что продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться.

В ноябре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что переговоры по поводу реализации «продуктовой сделки» между российской делегацией и представителями ООН были детальными и полезными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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