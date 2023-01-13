 

Шмыгаль выразил надежду на вступление Украины в ЕС менее чем за два года

13.01.2023, 23:30, Новости дня
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Украина рассчитывает завершить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года, сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Шмыгаль при этом сообщил в Telegram, что Киев ждет колоссальный объем работы, но «европейские партнеры», по его мнению, в данном вопросе «настроены на продуктивное сотрудничество». Как сообщил премьер, свидетельством этого должен стать предстоящий визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ожидается, что с ней на Украину для проведения межправительственных консультаций приедут свыше десяти еврокомиссаров. Это, по версии премьера, продемонстрирует, что «ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины».

Напомним, как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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