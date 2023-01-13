Худрук МХТ имени Чехова подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.

Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».

Как информирует издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».

Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в РФ «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.

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