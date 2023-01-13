Le Monde – пенсионная реформа Макрона в разгар энергетического кризиса грозит Франции социальными потрясениями

Объявление премьер-министра Франции 10 января о намерении повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году вызвало ожидаемый шквал критики в обществе, пишет Le Monde. Объединившиеся против несправедливого, с их точки зрения, изменения пенсионного законодательства профсоюзы призвали назначить первую акцию протеста на 19 января. Исход противостояния будет зависеть от настроений в стране, предсказать которые стало невозможно, отмечает издание.



AP

«В разгар энергетического кризиса уставшая и обеспокоенная страна готовится пережить один из тех эпизодов социальных потрясений, к которым она привыкла», — пишет Le Monde в редакционной статье, имея в виду противостояние власти и общества по вопросу анонсированной властями Франции пенсионной реформы. Объявление премьер-министра Франции 10 января о намерении повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году, отодвигая срок на три месяца ежегодно, вызвало ожидаемый шквал критики, пишет издание.

Сразу же после этого заявления объединившиеся против реформы и единодушно поддержанные левыми партиями профсоюзы призвали назначить первую акцию протеста на 19 января. Как отмечает газета, в число непримиримых противников изменения пенсионного законодательства также входит Марин Ле Пен, которая обещает «помешать несправедливой реформе ». Помимо увеличения пенсионного возраста реформа предполагает увеличение срока уплаты взносов, необходимых для получения полной пенсии: теперь их нужно будет выплачивать 43 года вместо 42.

Ни консультации, проводимые в течение трëх месяцев, ни очевидная уступка, сделанная в отношении возраста выхода на пенсию, который в первоначальном проекте должен был быть повышен до 65 лет, не позволили правительству достичь какого-либо компромисса с профсоюзными организациями, констатирует Le Monde.

Как напоминает газета, «каждый раз, когда какое-либо правительство во Франции пыталось провести пенсионную реформу, оно сталкивалось с забастовками и демонстрациями». Так происходило в 1995-м, 2010-м и 2020 году.

Однако на этот раз противостояние приобретает особый масштаб, поскольку не ограничивается вопросом финансирования пенсий. «Эммануэль Макрон воспринимает это как политическую битву, направленную на то, чтобы определить преимущества одного из двух непримиримых взглядов», — пишет газета. Глава государства хочет быть тем, кто придаст новый импульс рынку труда и сократит массовую безработицу. С его точки зрения, труд является единственной регулируемой переменной в стране с большим внешним долгом, с крайне высоким уровнем государственных расходов и обязательных отчислений.

Левые и профсоюзы не согласны с этой логикой. Реформа Макрона, ориентированная на низшие слои среднего класса, кажется им тем более несправедливой, учитывая славу, которую работники «второго эшелона» приобрели во время пандемии. Упорное нежелание главы государства использовать для финансирования пенсий налоги свидетельствует в их глазах о проведении политики в интересах богатых.

«Исход противостояния будет зависеть от настроений в стране, предсказать которые стало невозможно», — отмечает издание. Поддерживаемый пенсионерами, но осуждаемый двумя третями французов, которые заявляют, что выступают против повышения пенсионного возраста, Эммануэль Макрон взял на себя риск воспламенить страну, заключают авторы статьи.