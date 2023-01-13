«Нас просто бросили» — украинский солдат пожаловался CNN на ужасное положение ВСУ в Соледаре

Командование оставило украинских солдат, находящихся в Соледаре, на произвол судьбы. Об этом в интервью CNN сообщил один из военнослужащих. По словам бойца, его подразделению, у которого нет ни еды, ни воды, велели держаться до последнего, но их моральный дух уже на исходе.



AP

Военнослужащие ВСУ в городе Соледар, за который идут ожесточённые бои, оказались в «ужасном положении». Об этом CNN сообщил один из украинских солдат, имя которого не раскрывается по соображениям безопасности.

«Мы пытались оставить позиции сами, но орки уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти», — признался собеседник телеканала по телефону. «Нам говорили, что нас отзовут. А теперь нас просто бросили», — добавил он.

По его словам, несколько солдат его подразделения ранены. У них закончилась еда и вода, но остались боеприпасы. «Последняя эвакуация была три дня назад, — рассказал источник CNN. — Поступил приказ стоять до последнего. Судя по звукам боя, наши соседи [другие части] либо отошли, либо получили приказ отступить. Нам сказали держаться».

«Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и, в конце концов, дойти до предела. Невозможно так долго держаться только на одном высоком моральном духе», — подчеркнул солдат ВСУ.

Ранее ЧВК «Вагнер» сообщила о том, что её бойцам удалось взять Соледар под полный контроль.