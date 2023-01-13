Мнение: Турки настроены против США, масштабы финансирования Украины и обманутая венесуэльская оппозиция

1. Удивительно, но подавляющее большинство населения Турции – страны-члена НАТО – крайне негативно относится к Соединённым Штатам Америки, которые являются лидером этого военного альянса. Об этом говорят опросы. Причём согласно тем же опросам, к России – главному противнику и угрозе НАТО, согласно натовским доктринам – турки относятся хорошо (ссылка):



90 процентов населения Турции назвали США врагом. Об этом сообщает турецкий канал Ulusal TV со ссылкой на материалы исследовательского центра Gezici.

Согласно опросу, в котором приняли участие 2464 человека из 24 турецких провинций, 62 процента опрошенных назвали Россию дружественной Турции страной. При этом 72,8 процента респондентов заявили, что «с Россией должны быть установлены хорошие отношения».

Президент центра Gezici Мурат Гезичи отметил, что полученные в ходе опроса результаты свидетельствуют, что Турция «больше отдаляется от Запада и больше доверяет России».

Похоже, организация американцами неудачного военного переворота в Турции несколько лет назад оставила след, местное население хорошо запомнило предательство США. Кроме того, активное сотрудничество с Россией помогает сейчас выправить непростую экономическую ситуации в Турции, в которой, опять-таки, частично виноваты американцы — в глазах простых турок, во всяком случае.

2. К вопросу о масштабах финансовых вливаний Запада в Украину (ссылка):



Объем военной помощи Украине со стороны Запада приблизился к оборонным расходам России за прошлый год. Об этом пишет ТАСС.

По подсчетам агентства, основанным на основе официальных заявлений властей государств-доноров и данных СМИ, с начала специальной военной операции Киев получил на военные нужды 48,5 миллиарда долларов. Это составляет примерно 95 процентов от выделенных российскому Минобороны средств (51,1 миллиарда долларов).

Всего же зарубежные страны и международные организации перевели Украине более 150 миллиардов долларов.

Пока что эффективность этих огромных затрат со стороны НАТО невелика. При этом, судя по косвенным данным, основная часть «помощи» разворовывается ещё до того того, как достигает адресата.

3. Пишут, что американцы начали сворачивать поддержку венесуэльской оппозиции. Контролируемое оппозицией «посольство» Венесуэлы в США на днях закрылось (ссылка). Объясняется это тем, что проект Госдепа по приводу к власти своего ставленника Хуана Гуайдо потерпел полный крах. А договариваться с властями Венесуэлы о поставках нефти как-то надо, ведь топливно-энергетический кризис в США продолжается.

Полтора года назад американцы сдали талибам проамериканский режим в Афганистане, теперь они бросают своих венесуэльских марионеток. Кого из своих союзников США кинут дальше, кто следующий в очереди?