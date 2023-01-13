 

Кулеба в разговоре с Блинкеном заявил о необходимости получения Украиной танков западного образца

13.01.2023, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив, что Киеву требуются танки западного образца.

Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) рассказал, что обсуждалось усиление поддержки Украины, включая военную помощь, со стороны США и других стран.

В Госдепе сообщили, что Блинкен заверил Кулебу в приверженности Вашингтона поддержке Украины. По словам американской стороны, свидетельством готовности США оказывать Киеву неизменную и непоколебимую помощь станут поставки современных систем ПВО и бронетехники из американских запасов, передает РИА «Новости».

Напомним, США намерены направить Киеву БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также планируется передача ЗРК Patriot. Кроме того, Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. При этом Берлин оставляет за собой право требовать одобрения для использования вооружений германского производства. В Великобритании также заявили о намерении направить Украине танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока – 2»

21.09.21 / Голикова назвала число семей, которые получат соцподдержку в рамках нацпроекта «Демография»

24.01.22 / Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью

04.03.22 / На Украине заявили о пожаре рядом с Запорожской АЭС

05.01.23 / В Минобороны Белоруссии анонсировали совместные с Россией летно-тактические учения

26.08.20 / Китай запустил баллистические ракеты для «предупреждения США»

25.07.21 / Россияне прислали «Единой России» более 100 тыс. предложений по улучшению жизни

08.05.22 / Британцы разозлились на Джонсона из-за выплат Украине

01.05.21 / В Украине начали выплачивать “карантинные” 8 тыс. грн помощи предпринимателям – Шмыгаль

26.05.21 / Юрист поддержал запрет причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика