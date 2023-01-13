Кулеба в разговоре с Блинкеном заявил о необходимости получения Украиной танков западного образца

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив, что Киеву требуются танки западного образца.

Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) рассказал, что обсуждалось усиление поддержки Украины, включая военную помощь, со стороны США и других стран.

В Госдепе сообщили, что Блинкен заверил Кулебу в приверженности Вашингтона поддержке Украины. По словам американской стороны, свидетельством готовности США оказывать Киеву неизменную и непоколебимую помощь станут поставки современных систем ПВО и бронетехники из американских запасов, передает РИА «Новости».

Напомним, США намерены направить Киеву БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также планируется передача ЗРК Patriot. Кроме того, Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. При этом Берлин оставляет за собой право требовать одобрения для использования вооружений германского производства. В Великобритании также заявили о намерении направить Украине танки.

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