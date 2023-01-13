 

Bild сообщила о решении главы Минобороны Германии Ламбрехт уйти в отставку

13.01.2023, 22:35, Новости дня
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Кристина Ламбрехт на фоне критики за состояние вооруженных сил Германии приняла решение покинуть пост министра обороны страны, сообщают источники.

По их словам, решение об отставке исходит от самой Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. Источники заявили, что сейчас «речь идет о дате отставки». Кроме того, обсуждаются кандидатура возможного преемника, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Напомним, немецкая оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отправить Ламбрехт в отставку на фоне связанных с ней череды скандалов. В частности, Ламбрехт подверглась резкой критике за состояние материально-технической базы бундесвера. Кроме того, критику вызвало ее новогоднее обращение. Также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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