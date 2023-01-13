 

Замглавы пресс-службы Госдепа Пател не смог назвать дату прибытия нового посла США Линн Трейси в Россию

13.01.2023, 22:35, Новости дня
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Новый посол США Линн Трейси вскоре прибудет в Москву, сообщил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател, но добавил, что не знает конкретную дату.

Пател выразил уверенность, что Трейси собирается прибыть в Москву «очень скоро». По его словам, Трейси «ждет с нетерпением» возможности приложить все усилия для «решения важных для США вопросов». Как отметили в Госдепе, некоторые вопросы в отношениях между Россией и США требуют сохранения каналов связи открытыми. Пател подчеркнул, что это верно как для периода «нормального» взаимодействия между государствами, так и, «что более важно, во время конфликта», передает ТАСС.

Напомним, предыдущий посол США – Джон Салливан – досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака. Трейси призвала продолжать ужесточать санкции против России. В свою очередь, российский МИД посоветовал новому послу не вмешиваться во внутренние дела России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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