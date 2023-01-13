Скандалы: Все в долг, все в семью

Россияне взяли кредиты на рекордные 27 трлн рублей

Объем кредитов населения составил 27,09 трлн рублей — за год показатель увеличился на 2,5 трлн, следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия». Как сообщили в регуляторе, основной прирост был обеспечен ипотекой. В банках подтвердили увеличение заимствований, несмотря на экономические шоки 2022 года, но не отметили роста просрочек. Однако эксперты увидели риски повышения закредитованности населения.

Насколько просроченная задолженность может увеличиться в 2023-м — в материале «Известий».

Ипотечный рост

Объем долгов россиян перед кредитными организациями впервые превысил 27 трлн рублей. Это следует из наиболее свежих данных Банка России — на 1 декабря 2022 года. Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го и составил 27,09 трлн против 24,6 трлн рублей.

Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой, сообщили «Известиям» в Центробанке. Там добавили: повышение ставок в экономике в первой половине 2022-го в этом сегменте было компенсировано широкомасштабными программами льготного кредитования. На начало нынешнего года потребительские кредиты составили около 12 трлн.

Динамику объемов кредитования подтвердили в БКИ «Скоринг Бюро». Долговой портфель населения увеличился более чем на 12%, что стало довольно существенным ростом для прошедшего года, отметил генеральный директор Олег Лагуткин. Он добавил: лидером оказались программы ипотеки — портфель таких ссуд увеличился на 37%. Основные причины — действие государственных программ жилищного кредитования и маркетинговые нулевые ставки по совместным предложениям банков и застройщиков. В условиях резкого роста ключевой ставки такие льготные условия казались крайне привлекательными и вызывали повышенный спрос у потребителей.

В марте-апреле 2022-го выдача займов во всех сегментах значительно сократилась, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Однако летом–осенью по мере снижения ключевой ставки ЦБ спрос на ссуды частично восстановился, а их выдачи вышли на прежний уровень. Наибольший рост показал ипотечный портфель, при этом объем автозаймов на фоне дефицита новых машин оказался низким. В 2022 году доля залоговых ссуд в структуре розничного кредитования увеличилась на 2 п.п., до 55%, добавил Алексей Волков.

В российских банках подтвердили рост кредитования в 2022 году, однако не отметили существенного повышения уровня просроченной задолженности. За 11 месяцев прошедшего года размер кредитного портфеля населения в ВТБ увеличился на 5,9% и достиг 4,96 трлн рублей, рассказали в пресс-службе банка. Там уточнили: основной рост связан с ипотекой, к концу ноября объем таких ссуд составил 2,9 трлн. В 2022 году общий портфель жилищных кредитов в банке впервые в истории российского рынка превысил портфель потребительских.

За прошлый год число заемщиков в Новикомбанке увеличилось на 35,7%, а портфель розничных кредитов — на 38,6%, в основном за счет потребительских ссуд, сообщил директор департамента розничных продаж Иван Беляев. При этом, по его словам, прирост просроченной задолженности оказался незначительным — доля необслуживаемых кредитов составила менее 1%.

В РНКБ долговой портфель россиян достиг 107,3 млрд рублей, за 2022 год он вырос на 14%, рассказали в пресс-службе финорганизации. Там также не увидели рисков высокой закредитованности граждан. Регулятор предпринимает все необходимые шаги для поддержания этого значения на приемлемом уровне: среди мер — изменение ключевой ставки и введение макропруденциальных лимитов, отметили в пресс-службе.

ЦБ ввел лимитирование на беззалоговое кредитование с долговой нагрузкой свыше 80% и сроком свыше пяти лет. С другой стороны, учитывая общую экономическую ситуацию и рост ставок, банки также сократили аппетит к клиентам с повышенным риском, к которым относится и высокая долговая нагрузка, подчеркнули в пресс-службе банка «Зенит».

Кредитные риски

Повышение ставок и уровня неопределенности повлияло на активность банков, однако риски роста закредитованности населения всё равно есть, уверен старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он пояснил: это связано с увеличением доли россиян, которые используют заемные средства, и снижением реальных доходов на фоне инфляции, что ухудшает возможности обслуживания ссуд. При этом пока банкам удается поддерживать качество портфелей.

Однако у части населения уже наблюдается высокая закредитованность, подчеркнул директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев. По его мнению, в основном это вызвано агрессивной политикой отдельных игроков рынка, которые готовы кредитовать менее платежеспособную категорию заемщиков. Ряд банков действовал по такой модели из-за крайне высокой конкуренции на розничном рынке в последние годы. Однако в сложные периоды это приводит к значительному росту просроченной задолженности и необходимости увеличивать отчисления в резервы на возможные потери. Введение единых стандартов расчета закредитованности может решить эту проблему, считает Иван Беляев.

В 2022 году кредитный портфель продолжил расти, несмотря на кризис. Это отчасти связано с тем, что у большинства россиян отсутствует финансовая «подушка», и многие столкнулись с нехваткой средств для покрытия расходов, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Кроме того, граждане опасались резкого роста цен на дорогостоящие товары и предпочитали брать кредит на недостающую сумму, чтобы купить их сразу.

В 2022 году уровень просроченной задолженности увеличился на 16%, однако темпы роста оказались ниже, чем в пандемийный период, сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его мнению, при отсутствии резких потрясений в 2023-м просроченная задолженность увеличится примерно на 15–20%, а драйвером станут беззалоговые потребительские кредиты.

Фото: Скандалы.ру

Мария Колобова

Оригинал материала: “Известия”