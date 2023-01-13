 

Володин предложил ввести “закон для негодяев”

13.01.2023, 22:30, Разное
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Высказывания против России, ее граждан и вооруженных сил могут расцениваться как призывы к экстремизму или дискредитация армии, отметил политик. Но покинувшие страну люди не опасаются уголовного преследования, констатировал Володин.

По его словам, “уехавшие из страны негодяи” живут безбедно благодаря России. Они сдают в аренду недвижимость и продолжают получать гонорары.

“При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться”, – возмутился спикер Госдумы.

Председатель ГД предложил дополнить Уголовный кодекс положениями о конфискации имущества. Полученные средства позволят возместить ущерб, нанесенный этими людьми, полагает Володин.

Ранее спикер предрек уехавшим из России печальную участь на Западе. Скитальцев ждет участь использованного материала – они станут ненужными, заявил политик.

Также Володин прокомментировал аресты покинувших Россию бизнесменов на Западе. Председатель ГД напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно предупреждал предпринимателей о таком развитии событий.


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