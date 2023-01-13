 

Температура под 40: разбухшая от тяжелого недуга Семенович проходит экстренную терапию

13.01.2023, 22:30, Разное
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Популярная российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович ведет довольно открытый образ жизни и находится на постоянном контакте с поклонниками, сообщая им о важных событиях через социальные сети. Впрочем, о своей болезни бывшая фигуристка, Мастер спорта международного класса предпочитает на распространяться.

Меж тем, для общественности уже давно очевидно, что у звезды эстрады есть проблемы – распухшее лицо, которым бывшая солистка поп-группы “Блестящие” светит на публичных мероприятиях, скрывать невозможно даже под макияжем.

Оказывается, Анна Семенович действительно страдает от тяжелого недуга. Певице даже потребовалась экстренная терапия. О лечении она поведала сама в интервью газете “Комсомольская правда”. Телеведущая призналась, что вынуждена горстями пить препараты, которые ей прописали медики.

Более того, она подтвердила, что внешние метаморфозы связаны с курсом реабилитации. По словам звезды, врачи предписали соблюдать постельный режим. Исполнительница не могла заниматься спортом и не выходила из дома, из-за чего набрала лишние килограммы.

Анна Семенович отметила. что все дело в коронавирусе. Певица переболела уже в третий раз, перенесла тяжелый недуг с температурой под 40 градусов. По ее словам, медикам даже пришлось ставить капельницы.


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