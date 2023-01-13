Польша передаёт танки Украине, чтобы не стать следующей жертвой России

Необходимо открыто говорить о том, что в случае поражения Украины под прямой угрозой окажется Польша и балтийские страны, ведь именно они ближе всего находятся к потенциальной линии фронта, заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. По его мнению, во избежании такого поворота событий нужно «заставить» европейские страны передать столько вооружения Украине, чтобы она сама себя смогла защитить, рассказал он TVP Info.



АР

Во время визита на Украину президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна приняла решение о передаче Киеву роты танков Leopard. Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер объяснил TVP Info, что Варшава намерена оказать эту помощь в рамках так называемой международной коалиции, чтобы другие страны стали равняться на неё и в результате совершили аналогичный шаг.

«Если мы не защитим независимую Украину, то мы станем следующей целью. Необходимо говорить об этом прямо. Если проигрывает Украина, то проиграет и Польша, потому что следующей целью военных действий РФ будет Польша, а может, Литва, Эстония или Латвия, потому что мы расположены ближе всего к потенциальной линии фронта», — объяснил политик в беседе телеканалу.

«Наша цель состоит в том, чтобы Украина сама себя защитила, а для этого ей необходима техника. Этот вид политического давления должен вылиться в то, чтобы к этим действиям присоединились и другие европейские страны», — резюмировал он.