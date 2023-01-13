 

Обозреватель Newsweek – неразбериха с секретными документами Байдена поможет Трампу

13.01.2023, 21:37, Разное
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Информация об обнаруженных секретных документах, которые Байден хранил в частных учреждениях, усложнит генеральному прокурору Меррику Гарланду следственные действия в отношении Трампа, пишет обозреватель Newsweek Алан Дершовиц. Теперь, по его словам, Минюсту США, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах, нужно будет найти серьёзные различия между делом Трампа и схожими случаями не только с Байденом, но и ещё с двумя другими демократами, в том числе с Хиллари Клинтон.


AP

Неразбериха с секретными документами Джо Байдена поможет бывшему президенту США Дональду Трампу, пишет в своей статье для Newsweek Алан Дершовиц, почётный профессор юридического факультета Гарварда.

Недавно появившаяся информация о том, что Байден хранил в частных учреждениях секретные материалы, которые он получил, будучи ещё вице-президентом, затруднит генеральному прокурору Меррику Гарланду следственные действия в отношении Трампа, которого также обвиняют в неправильном обращении с секретной информацией, считает автор.

Между делами Байдена и Трампа могут быть значительные различия, однако заголовки одни и те же: оба неправильно обращались с секретной информацией. Именно так общественность будет воспринимать оба этих случая, независимо от того, что найдут специальные прокуроры и следователи.

Если Гарланд отнесётся к этим двум делам существенно по-разному — если он разрешит судебное преследование Трампа, но не разрешит судебное преследование Байдена, — многие в обществе воспримут это как двойной стандарт.

«Это особенно проблематично, поскольку наша нация так сильно разделена, и вполне вероятно, что на выборах 2024 года произойдёт противостояние Трампа и Байдена», — считает Дершовиц.

По мнению автора, любое решение прокуратуры в отношении этих двух кандидатов наверняка станет спорным политическим вопросом в предвыборной кампании 2024 года.

«Ещё до недавних разоблачений о Байдене я утверждал, что Минюсту для уголовного преследования Трампа за то, что было найдено в Мар-а-Лаго, необходимо соблюсти два стандарта», — подчёркивает Дершовиц.

Во-первых, это стандарт Ричарда Никсона. Никсон покинул свой пост не из-за давления со стороны демократов, а скорее из-за угроз со стороны республиканских лидеров объявить ему импичмент и привлечь его к ответственности, если он не уйдёт в отставку. Эта двухпартийная поддержка придавала убедительности угрозе его смещения.

«Второй стандарт — это то, что я называю сравнением с Хиллари Клинтон и Сэнди Бергером. Чтобы привлечь Трампа к ответственности за неправильное обращение с секретными материалами, доказательства должны показать значительные различия между тем, в чём обвиняют Трампа, и тем, в чём обвиняли двух демократов. Теперь этот стандарт был расширен до эпизодов Клинтон — Бергер — Байден. Доказательства должны показать решающие различия между тремя демократами, которые не были привлечены к ответственности, и Трампом», — пишет Дершовиц.

Он также подчёркивает, что на основании имеющихся в настоящее время доказательств ни один из этих стандартов не был соблюдён.

Кроме того, автор отмечает, что законы и практическое их применение в отношении дел, связанных с президентами и вице-президентами, далеко не ясны. Особенно это касается возможности привлечения их к уголовной ответственности.

«Сейчас крайне маловероятно, что кто-либо — республиканец или демократ — после ухода со своего поста будет привлечён к ответственности за ненадлежащее обращение с секретной информацией», — полагает Дершовиц.


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