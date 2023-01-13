 

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод

13.01.2023, 21:15, Новости дня
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В Пасвальском районе на севере Литвы на линии магистрального газопровода произошел взрыв, открытый огонь достиг 50 метров в высоту, сообщил директор районной администрации Повилас Бальчюнас.

Бальчюнас в эфире национального радио отметил, что огонь после взрыва поднялся на высоту 50 м, согласно предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.

Местные власти эвакуируют жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в полукилометре от газопровода. Директор добавил, что присланы автобусы, для приема людей подготовлены две школы. По его словам, паники нет, ситуация находится под контролем. Деревня Валакеляй, в которой проживает около 250 человек, находится в 4 км от районного центра.

О взрыве на газопроводе извещена полиция, спасательные службы. На этом участке параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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