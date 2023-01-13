Актера Артура Смольянинова включили в список иноагентов

Реестр иностранных агентов дополнился актером Артуром Смольяниновым и музыкальным журналистом Артемием Троицким, сообщили в Минюсте России.

В список также внесли имена Сергея Кирсанова, Анатолия Фурсова, Сергея Ухова, Александра Шелеста, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Кроме того, в него включили ООО «ТЕНЕС», учрежденное ранее включенным в реестр иноагентов журналистом Михаилом Зыгарем.

Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.

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