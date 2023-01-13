Советник Росэнергоатома Карчаа: МАГАТЭ опоздало, материалы для «грязных бомб» с АЭС Украины уже вывезли

МАГАТЭ опоздало с решением отправить экспертов на АЭС Украины, поскольку есть основания полагать, что материалы для создания «грязных бомб» оттуда уже вывезли, сообщил советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа.

Карчаа отметил, что потенциал Украины позволяет сегодня изготовить не только «грязную бомбу», но и атомную бомбу, пускай примитивную, пусть и не по современным стандартам.

По его словам, Украина может это сделать. «По логике вещей можно было бы подумать, что МАГАТЭ озаботилось этой проблемой, но я лично позволю себе в этом усомниться. Если эти самые делящиеся материалы (радиоактивные материалы – прим. ВЗГЛЯД) вышли из атомных станций, то это уже произошло», – добавил он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.

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