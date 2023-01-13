В Красноярске погиб рабочий на предприятии по производству огнеупоров
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В Красноярске на предприятии по производству огнеупоров произошла разгерметизация газогенератора. В результате инцидента четыре человека отравились, их госпитализировали.
Еще один рабочий погиб. По данному факту возбудили уголовное дело. Как сообщает телеканал “360”, рабочие находились рядом с установкой без средств индивидуальной защиты.
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