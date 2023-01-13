 

Здание-кольцо, тонкий небоскреб и другие шедевры архитектуры 2022 года

13.01.2023, 21:10, Разное
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Каждый день на нашей планете возводятся здания. Численность населения Земли стремительно растет, поэтому люди нуждаются в новой недвижимости. И речь здесь идет не только о жилых домах, но и об уникальных объектах, которые строятся скорее в развлекательных целях. Некоторые из них становятся настоящими шедеврами архитектуры. Рассказываем о самых необычных зданиях, появившихся в 2022 году.

Дубай, безусловно, является одной из главных туристических мекк на нашей планете, поэтому там с завидным постоянством открывается абсолютно уникальная недвижимость. В их числе – Музей будущего, выполненный в форме кольца, стоящего на ребре. Здание из металла и стекла снаружи украшено арабскими буквами.

Вообще, азиатские государства способны удивить масштабом и роскошью. В 2022 году Катар принимал Чемпионат мира по футболу, поэтому многочисленные болельщики могли насладиться местной архитектурой. Так, в Дохе построили торговый центр в виде цифр 2022. Недвижимость, по задумке авторов, можно различить с высоты самолета.

Переносимся в США. Жителей Нью-Йорка, конечно, невозможно удивить высокими зданиями, однако в 2022 году в городе построили самый тонкий в мире небоскреб. Соотношение сторон здания – 24:1. Самая тонкая часть достигает всего нескольких метров, из-за чего вершина постоянно раскачивается на ветру.

В минувшем году в Берлине свои таланты продемонстрировал российский архитектор Сергей Чобан. По его проекту возвели самую большую деревогибридную недвижимость в Германии. Гибридность означает, что при строительстве использовали и иные материалы. Шедевр архитектуры впечатляем свои атриумом с большим количеством зелени, древовидными колоннами и парящими в воздухе лестницами.

Комбинацией творческих идей является Музей музыки в Будапеште. Стеклянное здание стоит в центре природного парка. Недвижимость выделяется огромной крышей в виде шапки гриба, которая как бы парит над ландшафтом. Через дырки шапки прорастают деревья и проходят солнечные лучи.


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