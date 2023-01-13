ЕС и Швеция планируют запустить проект первого на территории ЕС космодрома

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что Швеция и ЕК намерены открыть первый космодром Европейского союза.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что Швеция и ЕК намерены открыть первый космодром Европейского союза.

По словам фон дер Ляйен, речь идет о реконструкции полярного полигона Эсрейндж, который ранее использовался для запуска небольших суборбитальных ракет. Он может быть использован для запуска небольших спутников для мониторинга климата, обнаружения стихийных бедствий и обеспечения связи.

“Это будет первый в ЕС космодром для запуска спутников, ведь космос необходим для “зеленого” перехода. Если мы хотим контролировать и эффективно отслеживать последствия изменения климата, нам понадобится 60% измерений из космоса”, – заявила председатель ЕК.

Ранее сообщалось, что Европа провалила запуск ракеты Vega.