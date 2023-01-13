Популярного российского TikTok-блогера обвинят в убийстве и разбое

Краснодарский суд принял к рассмотрению дело в отношении Алексея Щетинина, популярного TikTok-блогера. Он обвиняется в убийстве, многочисленных кражах и грабежах. Об этом пишет издание “Коммерсантъ”.

45-летний житель был арестован в Краснодаре в январе 2022 года по подозрению в убийстве.

По данным следствия, с 2015 года тиктокер обворовывал дома россиян, занимался разбоем и грабежом. Всего насчитывается 58 эпизодов, в которых фигурировал Щетинин. Мужчина также является убийцей. В 2020 году в станице Ахтанизовская Темрюкского района при попытке очередного грабежа он застрелил хозяина домовладения. А в 2021 году Щетинин ранил из пистолета двух полицейских при попытке задержания.

Алексей Щетинин пользуется в TikTok довольно большой популярностью. Вместе со своей женой Юлией Филон он выкладывал юмористические видео, а также короткие истории о кубанской жизни. Его видео “Любимый зять” просмотрели более 20 000 000 раз.