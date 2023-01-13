 

Politico – в ExxonMobil прекрасно знали о вреде своей деятельности для климата, отрицая этот факт на публике

13.01.2023, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследователи из ExxonMobil имели очень чёткое представление о том, сколь негативное влияние на климат имеет деятельность их компании, пишет Politico. Несмотря на это, ExxonMobil лоббировала иную точку зрения, стремясь преуменьшить роль углеводородов в глобальном потеплении.


AP

Учёные американской нефтяной компании ExxonMobil не просто знали о влиянии человеческой деятельности на изменения климата ещё в 70-х годах прошлого века, они изучали климатический кризис с помощью компьютерных моделей, столь же продвинутых и точных, как и у ведущих мировых исследователей, пишет Politico, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Science.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на все эти познания, компания ExxonMobil продолжала публично отрицать угрозу для климата, вызываемую углеводородами. Как пишет Politico, в исследовании Science указаны графики, модели и публикации Exxon, явно указывающие на то, что компания понимала, как её деятельность влияет на климат.

Отмечается, что ExxonMobil верно предсказали глобальное потепление, продвигая параллельно с этим кампанию в пользу отказа от климатических мер, пишет Politico. В исследовании Science говорится, что учёные из Exxon рассчитали потепление на 0,2 градуса Цельсия каждое десятилетие: эта цифра очень близка к расчётам академиков и правительственных учёных. Прогнозы ExxonMobil оказались точнее, чем прогнозы Джеймса Хансена, знаменитого специалиста по климату из NASA.

Как пишет Politico, осведомлённость ExxonMobil о последствиях своей деятельности для климата в совокупности с кампанией по преуменьшению роли углеводородов в глобальном потеплении являются центральным элементом судебных исков к нефтяной компании. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.22 / Роберт Паттинсон и Зои Кравиц на премьере нового “Бэтмена” в Лондоне

12.01.23 / Мнение: Окно в Европу (подлинная история)

12.12.21 / Анна Седокова подразнила поклонников пышным бюстом: “День Большого Добра”

04.07.22 / Количество нападений на полицейских в США резко возросло

06.03.22 / Мнение: Главные качества русских по мнению рекламодателей Фейсбука

27.11.21 / Омикрон: всё, что известно – Личное мнение

19.07.22 / Реконструкция бывшего кинотеатра “Бирюсинка” в Бирюлеве Западном завершится до конца 2022 года

18.04.22 / Швеция может подать заявку в НАТО — но вряд ли её примут с распростёртыми объятиями

30.01.22 / Жена Бондарчука Паулина Андреева раскрыла секрет своего похудения

25.11.21 / Мнение: Отдавать ли ребёнка в киберспорт, очередной шаг к нейрошунту и защита от передозировки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика