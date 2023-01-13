Politico – в ExxonMobil прекрасно знали о вреде своей деятельности для климата, отрицая этот факт на публике

Исследователи из ExxonMobil имели очень чёткое представление о том, сколь негативное влияние на климат имеет деятельность их компании, пишет Politico. Несмотря на это, ExxonMobil лоббировала иную точку зрения, стремясь преуменьшить роль углеводородов в глобальном потеплении.



AP

Учёные американской нефтяной компании ExxonMobil не просто знали о влиянии человеческой деятельности на изменения климата ещё в 70-х годах прошлого века, они изучали климатический кризис с помощью компьютерных моделей, столь же продвинутых и точных, как и у ведущих мировых исследователей, пишет Politico, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Science.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на все эти познания, компания ExxonMobil продолжала публично отрицать угрозу для климата, вызываемую углеводородами. Как пишет Politico, в исследовании Science указаны графики, модели и публикации Exxon, явно указывающие на то, что компания понимала, как её деятельность влияет на климат.

Отмечается, что ExxonMobil верно предсказали глобальное потепление, продвигая параллельно с этим кампанию в пользу отказа от климатических мер, пишет Politico. В исследовании Science говорится, что учёные из Exxon рассчитали потепление на 0,2 градуса Цельсия каждое десятилетие: эта цифра очень близка к расчётам академиков и правительственных учёных. Прогнозы ExxonMobil оказались точнее, чем прогнозы Джеймса Хансена, знаменитого специалиста по климату из NASA.

Как пишет Politico, осведомлённость ExxonMobil о последствиях своей деятельности для климата в совокупности с кампанией по преуменьшению роли углеводородов в глобальном потеплении являются центральным элементом судебных исков к нефтяной компании.