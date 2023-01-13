Le Figaro – французские профсоюзы готовятся к массовой забастовке, протестуя против пенсионной реформы

Французские профсоюзы призывают работников разных отраслей к началу масштабной забастовки 19 января в качестве протеста против объявленной властями пенсионной реформы, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, о своём намерении принять участие в акции уже заявили работники нефтяной промышленности и транспорта. Правительство, в свою очередь, пытается успокоить протестующих и просит их не наказывать граждан страны сбоями в работе городских служб.



AP

За неделю до начала акций протеста против пенсионной реформы во Франции профсоюзы «начищают оружие», пишет Le Figaro. Так, представители работников нефтяной промышленности профсоюза CGT объявили пятидневную забастовку с 12 января и запланировали остановку работ 19, 24 и 25 января, а затем 6, 7 и 8 февраля. Национальный координатор CGT в компании TotalEnergies Эрик Селлини уже предупреждает, что эти забастовки могут привести к сбоям в системе распределения топлива в стране. Приведёт ли это к дефициту бензина на заправках? «Все будет зависеть от реакции правительства и от того, услышит ли оно достаточно быстро протест, который обязательно вспыхнет по всей стране», — пригрозил Селлини в эфире французского телевидения в четверг.

Как отмечает издание, мобилизация против реформы не ограничивается только нефтяной отраслью. В четверг утром генеральные секретари основных профсоюзов страны заявили о своей решимости провести массовую акцию протеста. «Мы призываем к самым массовым демонстрациям 19 января по всей Франции», — заявил Лоран Бергер из профсоюза CFDT в эфире радиостанции France Culture. Это послание было услышано представителями транспортного сектора. Профсоюзные лидеры Национальной компании французских железных дорог заверили, что «готовы вступить в необходимую битву» и призвали к «мощной забастовке». О своей решимости идти «до пределов возможностей в этой борьбе» сообщили и в Федерации работников транспорта и логистики профсоюза Force ouvrière.

Со своей стороны, правительство призывает профсоюзы «не наказывать французов» своей мобилизацией. «Это призыв к ответственности профсоюзов», — подчеркнула премьер-министр Элизабет Борн в ходе визита в парижский Диснейленд в четверг. «Существует право на забастовку, существует право на демонстрацию», но также «важно не наказывать французов», предупредила она.

Официальный представитель правительства Оливье Веран, со своей стороны, прилагает все усилия, чтобы успокоить ситуацию, пишет газета. Выступая на канале France 5 в среду вечером, он заявил о «своём глубоком уважении к активности граждан и профсоюзов, которая является частью Конституции», сосредоточив критику на представителях политической оппозиции в парламенте.