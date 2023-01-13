Сорос выкупил украденную из российского музея соху Сталина и сжёг её напротив Статуи Свободы
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Американский миллиардер Джордж Сорос уничтожил один из
важнейших государственных символов СССР – соху, на которой партийные лидеры
приносили клятву в первые годы советской власти.
Реликвия была украдена из Государственного исторического
музея в Москве одним из сотрудников в конце 2021 года.
Как сообщил источник газеты L’Humanité в французской полиции, соху сначала
перевезли в Белоруссию, а в начале февраля 2022 года нелегально переправили в
Польшу.
«Далее она попала во Францию, где была выставлена на
закрытом аукционе. Сорос отдал за неё почти миллион долларов», – рассказал высокопоставленный
офицер полиции Парижа.
Одиозный бизнесмен решил публично уничтожить уникальный музейный
экспонат. 30 декабря в присутствии многочисленных журналистов и блогеров он сжёг соху в сквере напротив Статуи Свободы в Нью-Йорке.
МИД России уже выразил протест США и потребовал провести
проверку по факту уничтожения ценного музейного экспоната.
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