В России с фигуристки Валиевой сняли обвинения в допинге

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву, которую обвиняли в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

О своем решении РУСАДА проинформировало WADA. Комитет решил, что хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, ее вины в этом нет. В связи с этим на Валиеву не будут накладываться санкции, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года), передает ТАСС.

Между тем WADA не удовлетворило решение РУСАДА оправдать Валиеву. Всемирное агентство запросило копию полного мотивированного решения РУСАДА. Его рассмотрят вместе с материалами дела, чтобы выяснить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

При этом WADA отмечает, что на основании уже имеющихся материалов дела, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности». WADA намерено воспользоваться правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.

Напомним, в ноябре WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) вынести решение о дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

—