Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», подтвердило Министерство обороны России.
Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.
В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил об установлении контроля над Соледаром. Отмечалось, что ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на город.
Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.
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