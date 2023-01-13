 

Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара

13.01.2023, 19:50, Новости дня
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», подтвердило Министерство обороны России.

Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.

В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил об установлении контроля над Соледаром. Отмечалось, что ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на город.

Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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