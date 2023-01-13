Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара

Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», подтвердило Министерство обороны России.

Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.

В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил об установлении контроля над Соледаром. Отмечалось, что ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на город.

Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.

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