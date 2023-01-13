 

В МАГАТЭ заявили о размещении экспертов на трех АЭС Украины и Чернобыльской площадке

13.01.2023, 19:50, Новости дня
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС и Чернобыльской площадке.

В заявлении говорится, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, а также Чернобыль, чтобы запустить миссии, состоящие из двух экспертов МАГАТЭ, на каждом объекте. Отмечается, что команда из двух человек также будет размещена на Хмельницкой АЭС, передает РИА «Новости».

В МАГАТЭ также отмечают сохраняющуюся неустойчивость ситуации с внешним электроснабжением ЗАЭС. В сообщении уточняется, что МАГАТЭ на этой неделе провело еще одну ротацию своей команды экспертов на Запорожской АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ планирует держать в Украине постоянно 11-12 экспертов. Вскоре МАГАТЭ будет присутствовать на всех ядерных объектах Украины, добавили в агентстве.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о тревожной ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, Украина по-прежнему обстреливает станцию.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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